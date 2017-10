Angola: L'AAPSI réalise un atelier sur le nouveau protocole d'internet (IPV6)

L'AAPSI est une organisation à but non lucratif créée en 2010 pour contribuer au développement de l'écosystème de l'Internet en Angola.

L'événement qui aura lieu à l'auditorium du CINFOTEC à Talatona, comptera sur la participation des autorités du secteur, les principaux acteurs du marché des télécommunications angolaises, des gestionnaires et des techniciens, pour aborder durant six jours des questions liées aux adresses IP et à la sécurité.

La grande importance de cet événement est aussi parce que, selon les données de l'AfriNIC, institution africaine responsable de l'attribution des adresses IP à court terme ne seront plus émis des adresses dans l'ancienne version (IPV4), ce qui oblige l'Angola à marcher plus vite pour mettre en œuvre l'IPV6, déjà utilisé dans d'autres pays.

À son avis, il y a maintenant plus de 5 millions d'internautes en Angola, un nombre qui croît de manière exponentielle en raison de la faible pénétration d'Internet sur le marché angolais en particulier et en Afrique en général.

