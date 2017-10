Cameroun: Sommet de la CEMAC - Paul Biya invité à N'Djamena

Le pays dispose désormais d'un User Group et peut mettre sur pied des projets locaux. Plus »

L'émissaire tchadien était accompagné de Mouctar Wawa Dahab, conseiller à la présidence de la République du Tchad en charge des questions diplomatiques. La prochaine rencontre des chefs d'Etat de la Cemac intervient dans un contexte particulier. Outre la passation de service entre les présidents sortant, le congolais Pierre Moussa et l'entrant, le Gabonais Daniel Ona Ondo à la tête de la Commission, il sera surtout question d'évaluer la feuille de route adoptée lors du dernier sommet tenu à Djibloho, en terre équato-guinéenne, notamment la libre circulation des personnes et des biens.

Au sortir de cette entrevue de près de trois quarts d'heure, l'émissaire tchadien a souligné à l'endroit de la presse que le chef de l'Etat tchadien tient à la participation aux assises de N'Djamena « de son frère et ami camerounais, Paul Biya ». Il a indiqué que cette rencontre sera consacrée essentiellement au suivi de la mise en oeuvre des résolutions prises lors de la 13e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement membres de la Cemac, tenue en Guinée équatoriale, le 17 février 2017, notamment la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace Cemac, la question du financement des institutions de la Cemac, la passation de service à la tête de la Commission et la nomination de nouveaux responsables à la tête des organes de l'institution communautaire.

Le président tchadien, Idris Deby Itno, président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac) convie son homologue camerounais, Paul Biya à prendre part à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'Etat de la Cemac prévue dans les prochains jours à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le message d'invitation a été transmis hier, dans l'après-midi au chef de l'Etat camerounais, par Asseid Gamar Sileck, ministre tchadien de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles, envoyé spécial du président tchadien, au cours d'une audience au palais de l'Unité.

