Sénégal: La stratégie nationale de politique digitale en cours de validation (officiel)

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

La solution "Urgence Cardio", présentée au cours de cette table-ronde, a permis de comprendre qu'il est possible d'agir plus rapidement à partir du numérique, pour faire en sorte que des vies puissent être sauvées avec un diagnostic rapide.

Intervenant au cours du panel, le chef équipe Projet m-diabète, Pr Maimouna Ndour Mbaye, a indiqué que l'application m-diabète a permis de démontrer qu'avec le concours du numérique, il a été possible d'enregistrer des avancées significatives dans la sensibilisation et la prévention de la maladie.

Pour le Dr Dia, le rôle du ministre de la Santé et de l'Action sociale n'est pas de développer des solutions mais de faciliter et d'organiser les solutions proposées par les développeurs pour que l'offre de santé soit accessible au même titre que l'information sanitaire.

"Toute notre réflexion est basée sur la stratégie nationale de politique digitale avec un plan d'actions élaboré [et] en cours de validation politique, pour qu'on puisse encadrer et accompagner toutes les initiatives prises par des producteurs et développeurs de solutions dans le domaine de la santé", a signalé le chargé du département Santé digitale au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Khaliloulah Dia.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.