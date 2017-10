Kenya: Pour une élection présidentielle, les kényans prêts à se saborder ?

Le leader de la NASA semble conscient du drame qui se profile à l'horizon. C'est peut-être pourquoi il a appelé ses partisans à rester chez eux et à prier. « Nous conseillons au kényans, attachés à la démocratie et à la justice, d'organiser des prières, loin des postes de police ou de rester chez eux », a déclaré Raila Odinga. Des propos rapportés sur RFI. Un appel auquel le pouvoir répond par un autre appel à préserver la paix et le calme.

Le Kenya va ce jeudi au vote la peur dans le ventre. Une fois encore dans ce pays de l'Afrique de l'Est ; une élection est synonyme d'affrontement. Depuis l'annulation du scrutin du 8 août par la cour suprême, tout porte à croire que rien ne s'est amélioré dans le processus électoral. Raila Odinga qui avait eu raison devant la cour suprême ne participe pas à l'élection. Et pour cause, le leader de la NASA accuse la commission électorale d'organiser cette élection en faveur du pouvoir.

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.