Cameroun: Catastrophe d'Eséka - «1200 dossiers d'indemnisations enregistrés »

interview

Un an après la catastrophe d'Eséka, comment la Camrail se relève-t-elle ?

Nous avons été meurtris par cet accident qui a frappé le pays et endeuillé des familles. Ce sont des moments très difficiles que nous avons vécus et qui ont laissé une trace indélébile. Grâce à l'implication personnelle de monsieur le président de la République, à l'élan de solidarité nationale et au courage des cheminots, nous surmontons cette épreuve. Cela nous donne envie de poursuivre l'oeuvre de modernisation du chemin de fer camerounais conformément à notre feuille de route et aux missions qui sont les nôtres. Même si le contexte économique global de l'activité logistique est morose.

Où en êtes-vous avec la gestion des indemnisations ?

Le processus d'indemnisation a commencé tout de suite après l'accident. Des équipes dédiées ont été mobilisées pour aider les victimes et les ayants-droit à instruire leurs dossiers. A ce jour, je puis vous rassurer que tout se passe bien. Camrail a enregistré plus de 1 200 dossiers. Dans le détail, 590 dossiers de personnes blessées ont donné lieu à des avances de fonds pour des préjudices sociaux et des remboursements de frais médicaux. 716 demandes de remboursement suite à des pertes matérielles diverses ont fait l'objet d'indemnisations définitives. 35 dossiers de personnes blessées ont donné lieu à des avances afin de soutenir les familles en attendant que le patient soit déclaré « consolidé » par ses médecins traitants, étape permettant la finalisation de l'indemnité.

A ce jour, sur 332 blessés évalués, 253 rapports définitifs d'évaluation ont été rendus. Les 79 autres ont pour le moment été déclarés non consolidés, leurs cas ne pouvant à ce stade faire l'objet d'une évaluation définitive. Enfin, concernant les victimes décédées, 72 dossiers ont déjà été ouverts et la situation à ce jour montre que des accords sur proposition d'indemnisation ont été mis en oeuvre pour 36 victimes tandis que 27 dossiers sont en cours de discussions avancées, et que 05 dossiers sont en cours de constitution documentaire par les familles. Nous souhaitons bien sûr traiter au plus vite tous les dossiers afin de redonner la sérénité à chacun.

Le président de la République a prescrit un certain nombre de mesures. Où en est-on en ce qui concerne Camrail ?

Camrail est le partenaire de l'Etat du Cameroun dans le cadre de la concession. C'est dire que les deux parties travaillent main dans la main. Conformément aux instructions contenues dans le Communiqué de monsieur le ministre, Secrétaire général de la présidence de la République du 23 mai 2017, la convention de concession Etat-Camrail a fait l'objet d'un audit. Le consortium de cabinets internationaux a achevé sa mission et nous sommes dans l'attente des orientations que le Gouvernement voudra formuler dans le cadre de la création de la société de patrimoine prescrite par le Chef de l'Etat. Il vous souvient également que le management de Camrail a connu des ajustements le 09 juin 2017 avec l'arrivée d'une nouvelle équipe constituée d'un président du C, d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoint dont l'un est en charge du Transport voyageurs.

Est-ce que des investissements sont en vue dans le cadre du transport des personnes ?

Les investissements voyageurs sont des engagements encadrés dans le cadre de la convention de concession et ses textes subséquents. L'Etat a prescrit la relance d'une offre voyageurs de qualité. A ce titre, le Comité interministériel en charge des investissements ferroviaires que préside monsieur le ministre des Transports a mis en route un projet d'acquisition des matériels roulants voyageurs. 09 locomotives fabriquées par General Electric, 05 modules autorails construits par Stadler (Suisse) et 25 voitures voyageurs de CIM SSRT (Corée du Sud) font partie de ce programme.

Ce dernier doit être renforcé par un programme de renouvellement de la voie. A ce jour, le chantier de 175 km de voie entre Batchenga et Ka'a et aux entrées de Douala et Yaoundé s'achève dans les prochaines semaines. Il faut poursuivre cet élan avec le renouvellement des lignes Douala-Yaoundé, Belabo- Ngaoundéré et la ligne Ouest. D'autres investissements sur le service sont en cours avec l'introduction de la billettique, la modernisation des gares et la démocratisation de l'accès aux titres de transport. Nous comptons naturellement sur le soutien du gouvernement pour que ces chantiers soient conduits et que notre activité voyageurs retrouve son niveau de performance d'avant le 21 octobre 2017.