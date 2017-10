Burkina Faso: Procès du putsch manqué - Les audiences de confirmation de charges ouvertes

Interrogés sur les chefs d'accusations de ses deux autres clients, Noël Sourouma et Fayçal Nanéma, l'homme de droit a confié : « Ils sont poursuivis par le parquet militaire pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, pour atteinte à la sûreté de l'Etat, recel d'objets d'origine frauduleuse, dégradation volontaire de biens et vol aggravé de biens d'autrui ».

Comme son collègue cité plus haut, Me Hien ne comprend pas non plus pourquoi certains de ses clients, Emmanuel Konombo, Désiré Nikièma, Ardiouma Kambou, Bénédicte Bila, Nicodème Bassolet qui avaient bénéficié d'un non-lieu doivent-ils encore passer devant la Chambre.

Et de fustiger les irrégularités dans la tenue des audiences : «Nous pensons que cela est une violation des droits de la défense dans la mesure où lorsque que des propos tenus par un inculpés impliquent un autre, il n'est pas possible de faire une confrontation ».

Mais de son avis, les avocats conseils dénoncent déjà des violations de droits. « Dès lors que le Tribunal a renoncé à son appel sur les non-lieux, ceux-ci deviennent de facto définitifs puisque la Chambre ne peut en aucune manière revenir et statuer sur les charges qui pesaient sur ces inculpés concernés par la décision », a critiqué Me Kéré.

Selon un des avocats-conseils, Me Paul Kéré, avocat à la Cour et subsidiairement au Barreau de Nancy en France, cette audience a pour objectif de contrôler le travail fait par le juge d'instruction qui a rendu une ordonnance de règlement de l'affaire le 21 juillet 2017. Avant d'ajouter que contrairement à ce que pensent certaines personnes, ce n'est pas une audience de jugement.

