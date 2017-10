Kenya: La justice est instrumentalisée

L'opposant, Raila Odinga qui est arrivé deuxième lors du premier scrutin, a réitéré son appel au boycott du vote de demain. "Que faisons-nous demain? Ne participez en aucun cas à cette parodie d'élection, convainquez vos amis et vos voisins de ne pas participer", a t-il déclaré devant ses partisans, lors d'un grand rassemblement dans un parc du centre de Nairobi, la capitale. "Tenez des veillées et des prières à l'écart des bureaux de vote ou restez chez vous", a ajouté l'opposant.

La chercheuse associée à "Les Afriques dans le Monde(LAM), Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux cite d'autres exemples. "On a aussi une des principales personnalités de la Commission électorale, madame Akumbé qui a annoncé sa démission il y a quelques jours. Des puissances hauts placées dans le régime exercent des pressions importantes sur les deux organes principaux chargés de l'organisation des élections : la commission électorale et la Cour suprême", a t-elle conclu.

Selon Chloé Josse-Durand, pensionnaire scientifique à l'Institut Français de Recherche en Afrique à Nairobi, "on assiste assez clairement à une radicalisation du régime qui montre de plus en plus sa tendance autoritaire avec cette insulte aux juges de la part de Uhuru Keynatta qui a également dit qu'une fois réélu, il ferait le ménage dans les institutions kenyanes, notamment la Cour suprême."

L'audience de la Cour suprême n'a pas pu se tenir, car le quorum n'était pas atteint pour cause d'absence de quatre magistrats. Mardi, une juge a été attaquée. Autant d'accrocs à la justice kenyane de l'avis de Christian Thibon, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Pau et spécialiste du Kenya:

