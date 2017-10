Burkina Faso: 4e FIMO - Une édition dédiée au développement du commerce Sud-Sud

Chaque pays perçoit clairement l'intérêt à partager ses expériences avec les autres, à intensifier les échanges commerciaux et à réfléchir ensemble à des stratégies plus efficaces pouvant accélérer l'intégration économique».

Quelles sont les perspectives susceptibles de garantir la compétitivité des produits nationaux sur le marché international marqué par une concurrence de plus en plus rude ?

D'un budget total de 150 millions de F CFA, la 4e édition de la FIMO va accueillir 16 pays et se voudra, selon M. Sanou, une tribune de promotion des échanges commerciaux entre les participants, en leur offrant un cadre d'expression et de rencontres multisectorielles.

Parmi la pléthore d'activités au programme, le président du comité d'organisation de la FIMO, Sibiri Sanou, a cité des conférences et ateliers, une exposition-vente de produits et services divers, des rencontres B to B, un espace gastronomique, des animations culturelles.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.