Sénégal: Quatre dirigeants sénégalais dans les Commissions permanentes de la CAF

Dakar — Trois dirigeants sénégalais accompagnent le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, dans les Commissions permanentes de la Confédération africaine de football (CAF), a appris l'APS.

En plus de Me Augustin Senghor, membres des commissions juridique et d'organisation de la CAN, on trouve l'ancien international Khalilou Fadiga qui a été reconduit dans la Commission technique et Cheikh Tidiane Fall qui a été intégré dans la Commission d'organisation des CAN U17, U20 et U23.

Le président de la Ligue amateur Abdoulaye Saydou Sow, qui est par ailleurs le président de la ligue de football de Kaffrine, est désormais membre de la Commission du football spécifique (futsal et beach soccer), précise le site officiel de l'instance dirigeante du football continental.

Cheikh Tidiane Fall, ancien responsable du service des sports et rédacteur en chef du quotidien Le Soleil, a été pendant plusieurs années directeur de la Communication de la SDE (Société des Eaux du Sénégal). Fall a dirigé de 2001 à 2002 la Commission communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et c'est à ce titre qu'il a été Chef de presse des Lions à la CAN et au Mondial 2002.