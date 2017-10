Burkina Faso: Ça commence à bien faire

Cependant, ces informations, si elles ne sont pas manipulées avec précautions, peuvent en dire long sur le moral de la troupe et de ses équipements, de sorte que l'ennemi n'a même plus besoin d'infiltrer quoi que ce soit pour avoir des informations à caractère stratégique afin de frapper là où ça fait vraiment mal.

Se battre pour obtenir la prise effective d'un décret d'application de la loi relative aux pupilles de la nation et sa mise en œuvre au profit du corps de la police n'est qu'une exigence à une échelle humaine et sociale de bon sens.

Se battre pour obtenir de meilleures conditions de formation, de vie et de travail, relève du prérequis car, ce sont, en définitive, les populations burkinabè qui dormiraient paisiblement et mèneraient leurs activités économiques dans la tranquillité.

Le 19 octobre 2017, le syndicat Union police nationale (UNAPOL) a animé une conférence de presse pour, dit-il, tenir l'opinion publique à témoin de la non- satisfaction de la plateforme revendicative en six points qu'il a soumise au gouvernement.

