Burkina Faso: Groupements Naam - Lédéa Bernard est parti

Apres le décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale le 16 août dernier, le Dr Salifou Diallo, la région du Nord vient de perdre un autre de ses illustres fils. Il s'agit du Dr Bernard Lédéa Ouédraogo, président fondateur de la Fédération nationale des Groupements naams (FNGN) et des 6S, décédé le matin du mercredi 25 octobre 2017 à l'âge de 87 ans.

La ville de Ouahigouya s'est reveillée ce matin la gorge nouée à l'annonce du décès du docteur Bernard Lédéa Ouédraogo à son domicile à Ouaga 2000.

Diminué par la maladie, il s'était retiré des activités de sa structure. Il était alité et son apparition en public date de très longtemps.

On se rappelle, un consortium de structures, notamment la Fédération nationale des groupements naams, l'association Terre de vie et celle pour le développement participatif, avait animé une conférence de presse au début du mois d'août dernier pour annoncer l'organisation d'une journée dédiée au père fondateur des groupements .

La date de la célébration était prévue le 25 novembre 2017. Leur anticipation pour rendre hommage à cet illustre innovateur dans le monde paysan de son vivant est tombée à l'eau. « L'homme propose et Dieu dispose », dit-on. Son parcours valait vraiment une célébration.

Certains l'ont surnommé le loup blanc du Yatenga. D'autres le qualifiaient de visionnaire. Quand vous échangiez avec lui, il se plaisait à théoriser sur certains concepts qui lui étaient très chers, pour ne pas dire le combat de toute sa vie « Développer sans abîmer », « L'autoresponsabilisation des acteurs du monde rural ».

« Il faut partir de notre culture, réfléchir et innover ; c'est ça, le développement », ne cessait-il de dire. Ces concepts et sa vision, il les a traduits à travers la Fédération nationale des groupements naams, créée en 1967, en s'inspirant du modèle d'organisation de la société traditionnelle moaaga « Le Kombi-Naam ».

Pour faire face à l'aridité du sol, il se lance dans la vulgarisation de la pratique du Zaï, des demi-lunes, des cordons pierreux. il développera également la technique du tapis herbacé, contribuant à la récupération des sols, et l'usage du cuiseur solaire pour minimiser la coupe abusive du bois. La culture de la pomme de terre faisant aujourd'hui la réputation des provinces du Yatenga et du Lorum est à l'actif des groupements naams .

Comme acquis du combat mené par le docteur Bernard, l'on peut citer, entre autres, la récupération de 100 000 ha de terres dégradées, 18 retenues d'eau, la radio « La voix du paysan », la coopérative viim-baoré, l'Union des baoré traditionnels de crédits, etc.

La FNGN compte de nos jours des milliers de membres avec136 salariés et 450 bénévoles pour mener le combat avant-gardiste contre la pratique de l'excision, le mariage forcé, tout en vulgarisant l'alphabétisation des adultes.

Même si l'ancrage des groupements naams est solide de nos jours, c'est à travers l'ONG les 6S (Savoir se Servir de la Saison Sèche en Savane et au Sahel) que le docteur Bernard Lédéao Ouédraogo a consolidé sa notoriété et sa popularité aux plan national et international.

Il éprouvait une certaine fierté d'avoir été qualifié par le président Thomas Sankara de « faire la Révolution , mais sans des armes » et d'avoir été distingué Commandeur de l'ordre national . Il a reçu le prix alternatif du leadership africain en 1989 et le prestigieux prix « The right livehoodaward » en 1990.

A la fin de ses études primaires à Gourcy en 1928, Bernard Lédéa Ouédraogo a été admis à l'école primaire supérieure de Bamako, au Mali, puis dans une école de formation d'où il sortit instituteur. A la suite d'un concours, il deviendra conseiller rural.

Titulaire d'un doctorat de 3e cycle en sciences sociales, obtenu à l'université René-Descartes, ce grand acteur du monde paysan a été aussi un homme politique. Il a été élu député et également maire de la commune de Ouahigouya de 1995-2002.

On ne connaît pas pour le moment le programme des obsèques de ce vieux baobab, que Dieu, le Tout-Puissant, vient de rappeler à lui à l'âge de 87 ans. Il se susurre que le docteur Bernard Lédéa Ouédraogo sera enterré à son domicile à Gourcy au secteur 4 dans le quartier Sintané où il a été intronisé chef.