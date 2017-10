Congo-Kinshasa: Crimes au Kasaï - Les Experts de l'ONU chez le VPM Ramazani Shadary

Face aux manœuvres du pouvoir de pérenniser le règne de la terreur et de consolider le pouvoir du… Plus »

. Les trois experts effectueront une visite à Kananga dans les prochains jours pour rencontrer les autorités provinciales, afin de palper du doigt les réalités du terrain. " Notre mission consiste à venir nous informer de ce qui s'est passé dans la région du Kasaï, les comprendre, les analyser et essayer de comprendre le contexte en coopération avec le Gouvernement, en coopération avec la société civile et toutes les parties prenantes, les victimes, comprendre ce qui s'est passé et en rendre compte sous couvert du Haut commissaire d'abord», explique Bacre Waly, chef de la délégation de ces experts.

Hier, mercredi 25 octobre 2017, le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, s'est entretenu avec trois experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, accompagnés de leurs collègues, désignés pour enquêter sur la situation sécuritaire et humanitaire au Grand Kasaï.

