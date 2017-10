Sénégal: Agriculture - Une étude de l'IPAR sur le foncier publié

L'Etude régionale sur les marchés fonciers ruraux en Afrique de l'Ouest et les outils de leur régulation, commanditée par l'UEMOA et réalisée par IPAR s'inscrit dans le prolongement de la réflexion menée par l'UEMOA sur les politiques foncières en milieu rural, et fait partie des chantiers identifiés lors de la réactualisation, en octobre 2009, de l'étude de 2004 sur «la question foncière rurale face aux défis de l'intégration régionale au sein de l'espace UEMOA».

L'étude avait pour objectif principal «d'examiner les risques liés au développement des marchés fonciers ruraux non régulés et de produire une boîte à outils des instruments de régulation qui pourraient permettre de limiter ces risques ».

Il s'agit plus spécifiquement de dresser un état des lieux actualisé de la variété des marchés fonciers ruraux en Afrique de l'Ouest, de leurs évolutions et des risques encourus en l'absence de régulation; d'établir une typologie contextualisée des marchés fonciers ruraux, qui met en exergue les besoins spécifiques de régulation de chaque type de marché foncier; de présenter la gamme existante des instruments de régulation des marchés fonciers ruraux à l'échelle mondiale; etc.

A la suite de l'étude, la Commission a organisé l'atelier régional de restitution au siège la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), à Abidjan, du 13 au 15 juin 2017.

Les objectifs de cet atelier étaient d'enrichir et de valider les résultats de ladite étude et de formuler des recommandations pertinentes sur les actions à entreprendre pour valoriser ces résultats dans une perspective d'aide à la décision.