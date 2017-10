Liberia: Un animateur radio bousculé pour avoir critiqué George Weah

C'est officiel depuis la mi-octobre : le second tour de la présidentielle libérienne opposera le 7… Plus »

C'est un dictateur. Il fait tout pour étouffer les voix dissidentes au sein de son parti. Moi, je suis très indépendant d'esprit, très critique, alors George Weah et moi, on ne pourrait pas être copains très longtemps.

Cinq ans plus tard, l'animateur est désormais membre d'une petite formation, le All Liberian Party, dont le candidat Benoni Urey a obtenu moins de 2% au premier tour. George Weah l'appelle malgré tout la semaine dernière pour lui demander de le soutenir. Henry Costa, qui enregistre la conversation, refuse. Dans l'entretien, qu'il diffuse dans son émission, il traite l'ex-footballeur de « dictateur ».

