Burkina Faso: Décès de Bernard Lédéa Ouédraogo - Le pays perd un soldat du développement

Le président de la Fédération des groupements "Naam” et des "Six S”(Savoir se servir de la saison sèche dans le Sahel), Bernard Lédéa Ouédraogo est décédé, hier mercredi 25 octobre 2017 à Ouagadougou.

Un baobab de la région du Nord est encore tombé. C'est également une perte pour le Burkina Faso, au regard des actions que menait l'illustre disparu pour le monde paysan.

Il s'agit de Bernard Lédéa Ouédraogo, président de la Fédération des groupements Naam (FNGN) et des "Six S” (Savoir se servir de la saison sèche dans le Sahel) et chef du quartier de Sitané dans la commune de Gourcy, qui s'en est allé le mercredi 25 octobre 2017 à Ouagadougou.

Cet homme qui n'est plus à présenter dans le milieu paysan au Burkina et au-delà des frontières, a œuvré toute sa vie en faveur des agriculteurs à travers plusieurs actions. Bernard Lédéa a fait du développement associatif et paysan, son cheval de bataille, en transmettant ses connaissances aux paysans.

Selon les témoignages, il était un homme très courtois, respectueux, travailleur et rigoureux dans ses rapports avec les autres. Son ambition était de faire connaître les modes opératoires et les techniques culturales, tels que les tapis herbacés, les demi-lunes, le zaï, la production maraîchère, etc.

Pour atteindre son objectif qui était l'autosuffisance alimentaire, il a créé en 1996 la radio «La voix du paysan» dans le but de favoriser les échanges d'expériences, d'informer sur les innovations, de vulgariser les techniques agricoles et sensibiliser les paysans à travers les langues de la région du Nord.