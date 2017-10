Angola: Débat sur l'élargissement du signal de radio et de télévision

Luanda — Les ministères de la Communication sociale et des Télécommunications et des Technologies de l'information ont décidé de créer un groupe de travail conjoint pour étudier les modalités les plus efficaces pour l'élargissement du signal de radio et de télévision sur toute l'étendue du pays.

La décision a été prise mercredi à Luanda au cours d'une réunion entre les deux ministères, dirigée par les responsables des respectifs portefeuilles, João Melo, de la Communication sociale, et José de Carvalho da Rocha, des Télécommunications et des Technologies de l'information.

Le groupe de travail devra étudier les modalités de diffusion du signal radio et télévisé dans tout le pays, jusqu'à la mise en œuvre du projet de numérisation, à travers une solution rationnelle, adaptée et économiquement réalisable, a déclaré à l'Angop le ministre João Melo.

Il a souligné que le groupe sera également chargé de préparer une proposition pour la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, ce qui permettra le développement de la radio et de la télévision en Angola.

« Dans cette phase de transition, avant l'installation de la télévision numérique terrestre, le groupe prendra en compte les courants valences existants, ainsi que le prochain lancement du Satellite angolais Angosat, afin de permettre l'élargissement des signaux de radio et de télévision d'une manière plus efficace et moins coûteuse qu'actuellement », a-t-il déclaré.

Les ministres ont également décidé de collaborer dans le processus d'approbation des nouvelles radios dans le pays, ainsi qu'à la mise en œuvre et à la dynamisation du projet de gouvernance électronique et de communication institutionnelle de l'exécutif.