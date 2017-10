Ouganda: Des députés de l'opposition refusent l'argent du Parlement

Malgré des réticences de l'administration, l'argent est officiellement déposé. Le député de l'opposition Ibrahim Semujju, également porte-parole du Forum démocratique pour le changement (FDC), explique cette démarche. « Nous disons non, nous ne pouvons pas faire partie de ce processus de corruption. Cet argent a été détourné des postes pour lesquels il avait été approuvé par le Parlement ougandais. C'est pour cela que nous avons rendu cet argent et nous appelons tous les députés, y compris ceux qui sont du côté du gouvernement et qui se soucient toujours de ce pays, à rapporter cet argent », exhorte-t-il.

