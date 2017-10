Burkina Faso: Situation sécuritaire au Nord - Des enseignants désertent,le gouvernement rassure

Le ministre en charge de la communication a indiqué qu'il y a eu beaucoup de communications orales relatives à des sujets d'actualités comme la situation au Nord avec la désertion de plusieurs enseignants de leurs postes et la fermeture de certaines classes à cause de l'insécurité.

Pour M. Dandjinou, les 13 engagements pris ont été regroupés en cinq grands points à savoir le renforcement de la démocratie et des droits humains, l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique, la prévention et la répression de la corruption, la facilitation de l'accès à l'information aux citoyens et la transparence dans la gestion de la chose publique.

Le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a indiqué qu'en attendant les détails lors des débats en plénière à l'hémicycle, il faut retenir que les forces armées nationales se sont accordées sur un certain nombre de points sur l'avenir de l'institution de la «Grande muette», la gestion des carrières des militaires, la question de la politisation de l'institution, les infrastructures et les équipements.

L'Etat burkinabè veut mieux renforcer les textes sur les statuts des forces armées nationales pour rendre l'institution plus républicaine. Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 25 octobre 2017, un projet de loi de programmation militaire qui doit régir son développement et son fonctionnement de 2017 à 2022.

