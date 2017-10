Kenya: Présidentielle - Quelques incidents près de certains bureaux de vote

Quelques minutes plus tard, un camion des forces de sécurité était arrivé pour déposer les agents de la Commission électorale et le matériel. Un membre de l'IEBC a dit craindre une attaque du site. Lui-même s'est présenté comme un opposant, mais il a choisi de venir travailler parce qu'il avait besoin d'argent.

Des incidents ont éclaté ce jeudi matin dans plusieurs villes du Kenya entre les forces de sécurité et des partisans de l'opposition qui ont érigé des barricades et tenté pour certains de bloquer l'accès aux bureaux de vote de la présidentielle. Sont concernés les quartiers qui soutiennent l'opposant Raila Odinga comme Kibera et Matharé à Nairobi ou encore Kisumu et Migori, des villes de l'ouest du pays.

Les bureaux de vote ont commencé timidement à ouvrir leurs portes au Kenya ce jeudi matin, un scrutin présidentiel bis, après l'annulation du scrutin du mois d'août. Une journée qui s'annonce tendue d'ailleurs quelques échaufourées ont éclaté dans des quartiers favorables à l'opposition. Le pays est divisé. D'un côté les partisans du chef de l'Etat sortant Uhuru Kenyatta, qui a remporté l'élection, de l'autre l'opposition menée par Raila Odinga qui a choisi de se retirer de la course et a appelé au boycott.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.