Congo-Brazzaville: Journée nationale du rire - La troisième édition remporte un franc succès

Remerciant tous ceux qui les ont soutenus, Zedem a indiqué : « C'est mieux d'avoir des humoristes que des bébés noirs. À travers Jonari, nous participons à la moralisation de la vie publique. Et c'est une société joyeuse que Jonari veut construire. C'est pourquoi, nous invitons les partenaires publics et privés à nous accompagner dans cette noble tâche, parce qu'il s'agit de la culture congolaise. »

A travers sa troisième édition, le comité d'organisation de Jonari a pensé donner de l'énergie positive à la population pour surmonter les difficultés et se relancer sans stress, sans accident vasculo cardiaque. Le combat de Jonari c'est de promouvoir le talent national ; d'expliquer l'importance du rire et le rôle important que l'humoriste joue dans une société.

Pour le secrétaire général de la Journée nationale du rire (Jonari), Zedem, la détermination qui le caractérise avec le superviseur Karol Allakoua et l'ensemble du comité est qu'en période difficile, la réflexion est plus pointue. Jonari, poursuit-il, appartient dorénavant à la population qui a pris d'assaut le palais des congrès, entièrement rempli. En dépit des multiples difficultés liées à l'organisation de cette édition, le public est venu nombreux.

Passant tour à tour sur le podium, ils ont abordé des aspects liés à la vie sociale, entre autres la crise économique et financière ; Monsieur le député ; la comparaison entre l'hôpital et l'hôtel qui commence par la même lettre H et se terminent par la lettre l. Parmi les humoristes et les nouveaux talents, il y a eu des sapeurs du rire qui sont passés à la fin de la soirée sous l'ovation du public.

