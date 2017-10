Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Chypre, Italie et Turquie)

Juvhel Tsoumou a encore fait parler la poudre, trois jours après son but sur le terrain de l'Olympiakos. Titulaire, il place une première tête puissante à la 33e, hors cadre, avant de marquer le deuxième but de son équipe, à la 39e, en reprenant du plat du pied un corner mal négocié par la défense. Parti dans le dos de la défense (légèrement hors-jeu ?), il ajuste le gardien adverse du droit et donne la victoire à l'Ermis face à l'Alki Oroklini (3-2 score final). Le robuste attaquant international, en grande forme, totalise désormais 4 buts en 6 matchs de championnat. De quoi donner des idées de titularisation à Sébastien Migné, le 8 novembre, face au Bénin ? Son association avec Bifouma sur le front de l'attaque attise en tous cas la curiosité.

