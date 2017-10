Ile Maurice: Investissement - Le secteur privé prévoit des projets totalisant Rs 200 milliards

«Business confidence is on the rise. There are Rs 200 billion private sector projects in the pipeline.» C'est ce que Pravind Jugnauth a mis en exergue ce mercredi 25 octobre 2017 lors du lancement du Mont Choisy Le Golf.

Tout en assurant que la richesse sera distribuée équitablement, le Premier ministre fait remarquer qu'il y a une limite à ce que le gouvernement peut faire, d'où l'importance de la participation du privé. Le chef du gouvernement prédit que «2018 sera une nouvelle année de développement majeur de la part aussi bien du gouvernement que du secteur privé».

Le Mont Choisy Le Golf

Pravind Jugnauth fait ressortir que le Mont Choisy Le Golf est un des plus importants projets d'investissement. Plus de 3 000 personnes y sont impliquées. «Ce parcours de golf sera un tremplin pour transformer la région», s'enthousiasme le Premier ministre et ministre des Finances, ajoutant que des golfeurs de nombreux pays seront attirés.