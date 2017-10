Angola: Le Gouvernement redéfinit le programme de réintégration sociale

Elle a ajouté que des efforts étaient déployés dans d'autres secteurs pour orienter leurs actions vers le même objectif, afin que la politique sociale soit plus dynamique et plus forte.

À cet effet, elle a souligné que des actions de concertation étaient en cours auprès des gouvernorats provinciaux et des partenaires sociaux directement impliqués dans ce processus afin de rapprocher les idées aux réalités actuelles et de trouver des solutions pouvant compléter les efforts déployés au niveau national.

Huambo — Le Gouvernement angolais est en train de redéfinir les programmes de réinsertion sociale des ex-combattants afin de renforcer leur intégration de façon productive et durable a annoncé mercredi, à Huambo, le ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victoria Francisco da Conceição.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.