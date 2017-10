Angola: Les autorités devraient s'engager dans le développement des communautés

A cet égard, selon Victória da Conceição, il est essentiel que les rois siècles et chefs coutumiers deviennent les porte-paroles dignes et responsables de la population sur les problèmes liés à l'eau, l'énergie, la terre, la santé, l'éducation, entre autres aspects de la vie sociale.

Selon la gouvernante, les autorités traditionnelles devraient écouter en permanence les familles et établir des priorités basées sur des projets à court, moyen et long termes qui contribuent au seul but d'assurer le bien-être de la population.

La gouvernante, qui intervenait au cours de la rencontre avec le roi adjoint de Bailundo, Isaac Francisco Lucas, a défendu la nécessité des représentants du pouvoir traditionnel de jouer un rôle plus actif dans le processus d'auscultation et défense des principaux problèmes qui affligent la population dans les communautés rurales, auprès des institutions compétentes.

