Sénégal: Un forum sur l'exploitation du zircon en Casamance samedi à Kabadio

Dakar — Un Forum sur la question de l'exploitation du zircon dans la région de Casamance se tiendra samedi au village de Kabadio, sous la facilitation et l'accompagnement du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC), informe un communiqué transmis à l'APS.

Selon le texte signé par son coordonnateur Robert Sagna, le "GRPC souhaite, à travers ce Forum, tout simplement se faire une idée, étant pour le moment ni pour, ni contre".

Ce Forum décidé, après concertations, par les notables du village de Kabadio est ouvert aux "Sénégalais et en particulier aux Casamançais qui ont des connaissances géologiques, géographiques, environnementales, en un mot des connaissances scientifiques sur la question".

La rencontre est initiée à la suite des "différentes attaques dont nous sommes l'objet ces derniers temps, notamment par rapport à l'exploitation du zircon en Casamance", écrivent les responsables du GRPC.

Ils rappellent qu'"interpellé par un notable de Kabadio sur l'exploitation du zircon lors d'une rencontre organisée le samedi 7 octobre dernier à Mahamouda Diola par des jeunes du Naran Ouest regroupant neuf villages, le ministre Robert Sagna a répondu qu'il y a en effet beaucoup de déclarations et d'opinions divergentes sur cette question délicate, que lui non plus n'en savait pas plus".

Robert Sagna avait alors jugé nécessaire d'"organiser des concertations et un dialogue, en invitant ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, afin que des échanges se fassent sur l'exploitation ou non du zircon, sur les avantages et les inconvénients, pour qu'une position consensuelle puisse se dégager tenant compte des intérêts de la Casamance et de ses populations", lit-on dans le texte.

Il rapporte que "cette suggestion du GRPC est motivée par le souci de ne pas venir ajouter un problème supplémentaire au conflit armé que nous vivons déjà, et de calmer les esprits pour consolider l'accalmie observée sur le terrain depuis 3 ans. En effet, la polémique sur cette question de l'exploitation du zircon en Casamance est tellement vive, qu'elle risque d'aboutir à une situation grave non maîtrisée".