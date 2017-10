Sénégal: Près de 6 milliards FCFA pour doter 40 villages de mini-centrales solaires

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

"Il s'agit de la mise en place de 40 mini-réseaux électriques alimentés par des mini-centrales solaires photovoltaïques avec une capacité totale de 800 kilowatts. Le projet va concerner plusieurs milliers de ménages. Mais au-delà des foyers lumineux, plus de 100 infrastructures sociales de base, comme les poses de santé, les écoles, les lieux de culte et les maisons communautaires sont aussi concernées", a assuré Siré Abdou Diallo.

Le projet entre dans sa phase active et opérationnelle avec la formation de 80 techniciens en maintenance et en installation de mini-centrales solaires photovoltaïques. Les sessions de formation, qui seront bouclées vendredi avec une cérémonie de remise d'attestations, sont assurées par des spécialistes et des experts en énergies renouvelables.

Il s'exprimait mercredi à Ziguinchor (sud), en marge d'un atelier de formation en installation et en maintenance de mini-centrales solaires à l'intention de 80 jeunes et femmes désignés par les villages bénéficiaires de ce projet dit Projet de développement durable par les énergies renouvelables.

"Nous sommes à la phase de la mise en œuvre effective de ce projet de développement durable par les énergies renouvelables au niveau de la zone sud-est du Sénégal, comprenant des localités de Sédhiou, Ziguinchor, Kolda et Tambacounda", a expliqué Siré Abdou Diallo, coordonnateur de projet au Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, basé à Praia (Cap-Vert).

