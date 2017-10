Afrique: L'Espagne met fin au rêve malien (3 - 1)

Le suspense semble avoir définitivement vécu lorsque Sergio Gomez expédie de l'aile gauche un centre précis sur lequel Ferran Torres s'envole pour placer une tête au ras du poteau (71', 3:0). Mais le Mali respire encore, notamment Lassana Ndiaye, qui garde son sang-froid pour marquer calmement de près son sixième but du tournoi (74', 3:1). Mais le réveil est trop tardif et les Maliens, vice-champions du monde en titre, doivent se résoudre à faire moins bien deux ans après.

L'attaquant et capitaine espagnol ne tremble pas pour transformer un pénalty en première période, après que César Gelaber est accroché par Abdoulaye Diaby (19', 1:0). Les deux joueurs brillent encore juste avant la pause : César adresse une passe en profondeur sublime dans la course de Ruiz qui, sans contrôle, place le ballon au pied du poteau opposé (44', 2:0). Malgré de belles occasions et un pressing haut, les Aiglonnets sont dépassés.

· Abel Ruiz a inscrit un doublé et est en course pour le Soulier d'Or

