Ile Maurice: La State Bank sous le feu des projecteurs de la justice

«La banque ne peut bénéficier d'un procès équitable, étant donné qu'elle avait été assignée sur la liste des témoins dans un autre procès relatif à celui-ci.»

C'est en ces termes que Me Robin Ramburn, Senior Counsel, a présenté une motion, devant la cour intermédiaire en ce 25 octobre. Sa motion s'insère dans le cadre du procès intenté à la State Bank of Mauritius (SBM), poursuivie sous une accusation de limitation of payment in cash, en vertu de l'article 5 (1) de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002.

Le procès intenté à la SBM a été appelé ce mercredi. La banque est représentée par Iswarduthial Basant Rai. Son homme de loi, Me Ramburn, a fait ressortir que la State Bank avait révélé des informations aux enquêteurs concernant cette transaction et estime que la poursuite ne peut utiliser ces mêmes informations fournies volontairement et non pas «under warning, pour lui intenter un procès.»

Il est reproché à la banque, dont l'une des succursales se trouve à Plaine-Magnien, d'avoir, le 20 octobre 2008, accepté un paiement de 20 000 euros, dont Rs 810 000 en espèces, de la part de Priadevi Ballchand Udhin. Le procès se poursuivra le 19 février.