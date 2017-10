Ile Maurice: Consommation - L'incertitude ambiante va-t-elle ramener la confiance?

Une opinion qui ne fait toutefois pas l'unanimité selon un dirigeant d'entreprise qui a souhaité garder l'anonymat, estimant que le rôle du secteur privé est d'investir et non d'agir en fonction des décisions politiques. «Notre intérêt est sur le long terme, peu importent les changements politiques auxquels le gouvernement en place doit être confronté.»

Aujourd'hui, le climat est différent, compte tenu des interrogations des opérateurs sur le «feel-good factor» dans le pays, et ce, suivant une succession de scandales et de maladresses impliquant des dirigeants du gouvernement.

Reste le climat des affaires. Selon la dernière enquête de la Chambre de commerce et d'industrie (MCCI), l'indicateur s'est amélioré au cours du deuxième trimestre 2017. Cette hausse s'explique, d'une part, par «une amélioration des évaluations des entrepreneurs sur la situation économique entre avril et juin 2017 et, d'autre part, des tendances positives sur des perspectives futures».

Celle-ci inaugurera une nouvelle présence à Floréal, dans le centre commercial So'flo, d'ici fin novembre. Cela lui donnera une plus grande visibilité avec des supermarchés déjà opérationnels à Bagatelle, Ebène, Grand-Baie, Calodyne, Quatre-Bornes, Curepipe et Beau-Bassin.

Elle établira une projection de la tendance de ventes du dernier trimestre, caractérisée par la période festive auprès des opérateurs économiques. D'ores et déjà, les grandes surfaces se mobilisent et s'attendent à doper leurs chiffres de vente. Même si le moral n'y est pas !

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.