Ile Maurice: Commission drogue - Me Raouf Gulbul auditionné ce jeudi

Le président de la Gambing Regulatory Authority devra, également, répondre aux propos de Parwiza Jeeva, la fiancé de Peroomal Veeren et de l'ex-détenu Jacharree Bottesoie. La première nommée, condamnée pour trafic de drogue, avait avancé que Me Raouf Gulbul lui a demandé de changer sa version, faute de quoi elle devra purger une peine de 45 ans en prison.

Me Tisha Shamloll avait soutenu devant la commission que le Senior Counsel lui aurait confiée plusieurs tâches à l'époque où elle était sa junior. L'avocate a ainsi rendu visites au caïd Peroomal Veeren et a effectué plusieurs versements sur le compte du trafiquant indien Fazal Hussein.

Sa convocation était attendue. Le Senior Counsel, Me Raouf Gulbul sera auditionné par la commission d'enquête sur la drogue, ce jeudi 26 octobre. Il devra répondre aux allégations de Me Tisha Shamloll, des trafiquants de drogue ou encore sur son implication dans les «cases» de Parwiza Jeeva et Jacharree Bottesoie.

