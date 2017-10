Cameroun: Pme - Performance à tout prix

Le premier forum consacré à la petite et moyenne entreprise camerounaise tenu hier à Douala.

A la fois utiles et fragiles. Ou, pour reprendre l'expression de Célestin Tawamba, « importantes mais vulnérables ». Le président du Gicam (Groupement inter-patronal du Cameroun) parlait ainsi hier, 24 octobre, des Pme et de leur apport à l'économie, à l'occasion de la première édition d'un forum à elles consacré. Ces entités forment plus de 90% du tissu national des entreprises, et contribuent pour 34% au Produit intérieur brut, selon des chiffres de l'Institut national de la statistique datant de 2009 (d'après des données plus récentes du Pnud, cette contribution au Pib est de 35 à 36%). La part des Pme « dans les richesses créées est significative, elle l'est d'autant plus au regard des emplois créés », ajoutera même le président du Gicam.

Mais un paradoxe persiste : ces entités si nécessaires demeurent fragiles. Alors que tout doit être fait pour qu'elles soient viables. D'où le thème du forum : « Pour des Pme mieux protégées, plus performantes, plus compétitives ».

Il est question d'élaborer un plan d'action permettant de booster la viabilité des Pme, dont le sort a déjà suscité des réflexions antérieures, sans que les problèmes ne soient véritablement résolus. Parlant de problèmes, certains ont été rappelés : difficulté à mobiliser des fonds propres, pesanteurs culturelles, relations déséquilibrées avec les grandes entreprises, dette intérieure de l'Etat, concurrence déloyale, contrebande, poids de la fiscalité, etc. La frilosité des banques a également été indexée.

Dans son exposé de cadrage, Pierre Kam a eu cette boutade : « Si nous n'avions que des Pme à financer, on aurait fermé toutes les banques au Cameroun ». Cela dit, il a aussi relevé que la faiblesse en ressources humaines et en capacités managériales (entre autres choses) plombaient aussi l'activité des Pme.