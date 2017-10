Cameroun: Zones industrielles - Chasse au stationnement abusif

En réalité, la décision a été prise il y a un an. Autrement dit, les conducteurs de gros porteurs et autres camionneurs avaient déjà été saisis à ce propos. « Je n'ai pas appliqué ces mesures parce que je voulais prendre un temps d'observation et de dialogue» », explique le DG. Il ajoute par ailleurs que bien que l'on observe encore des récalcitrants.

Tout ceci a contribué à accentuer la dégradation des infrastructures situées aux alentours de ces zones industrielles. En outre, un droit d'accès a été établi dans lesdites zones. Et d'après le communiqué de la Magzi, ces mesures visent à assurer la sécurité dans ces lieux, mettre un terme au désordre constaté dans la circulation des véhicules et protéger les ouvrages des dégradations causées par les usagers. La note indique en substance que ces deux mesures commenceront à prendre effet dès le 1er novembre 2017. Selon Christol Georges Manon, ce communiqué est une sorte de rappel à l'ordre, notamment la partie concernant le payement des pénalités.

La zone industrielle la plus concernée par cette décision pour le moment est celle de Bonabéri à Douala. La mesure devrait s'étendre progressivement dans les autres sites du pays. Selon le directeur général de la structure, Christol Georges Manon, ces lieux étaient devenus des lieux de prédilection pour ces chauffeurs qui en abusaient avec les stationnements intempestifs et de longue durée.

Tout conducteur de poids lourd ou autre véhicule ayant pris la mauvaise habitude de stationner abusivement aux alentours des zones industrielles du pays n'a qu'à bien se tenir. Il devra désormais payer les pénalités dues à cette infraction. Le Conseil d'administration et la direction générale de la Mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles (Magzi) viennent d'en décider ainsi. Un communiqué y relatif a été publié mardi. La note indique qu'il a été institué pour l'ensemble des zones industrielles des pénalités pour stationnement abusif dans lesdites zones.

