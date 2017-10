A en croire les responsables de la Commission de la CEMAC, la baisse des cours du pétrole brut et des matières premières n'a pas seulement un impact négatif sur les budgets des Etats de la sousrégion. Le niveau général des prix intérieurs est également touché.

Selon le Dr Richard Zogo Ekassi, conseiller technique, chargé de la coordination des programmes à la Commission de la CEMAC, « les prix des produits de consommation courante, qui pour la plupart sont importés, se maintiennent à des niveaux élevés et se ressentent sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est dire que la crise du pétrole et des matières premières peut ainsi entrainer un niveau d'inflation insoutenable pour les populations.

Les Etats sont donc dans la nécessité de mettre en place des politiques de surveillance multilatérale, des politiques monétaires et économiques qui permettent d'anticiper sur les effets que pourraient engendrer les taux d'inflation trop élevés ».

Lundi, 23 octobre dernier à Yaoundé, la Commission de la CEMAC a organisé une réunion de lancement du projet dénommé « Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) de la CEMAC ». Une cérémonie présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), Abdoulaye Yaouba.

L'on retient que pour ce projet, financé par l'Union européenne (UE), il est question de mettre en place des méthodes et méthodologies identiques, afin de collecter des informations régulières sur les prix à la consommation des ménages.

L'IHPC-CEMAC se définit comme un outil d'aide à la décision, un outil de prévention politique. D'un coût total estimé à plus de 3,8 milliards de F, ce projet aura deux volets : la collecte et l'analyse des prix de base d'une part et d'autre part, la réalisation d'une enquête auprès des ménages pour déterminer des coefficients de mesure.

Des travaux qui seront menés par l'Institut africain des statistiques (Afristat) dans les Etats membres de la CEMAC, en plus de Sao-Tomé et Principe et de la RDC.