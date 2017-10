Afrique: CAN de volleyball Messieurs - Cameroun-Lybie en quarts de finale

Les Lions ont terminé en tête de leur groupe après leur victoire sur le Nigeria (3-0) hier en Egypte.

La victoire a été nette pour le Cameroun : 3 sets à 0 face au Nigeria hier au Complexe sportif du Caire en Egypte. Avec les scores de 26-24, 25-20 et 25-19, les Lions n'ont pas tremblé devant leur deuxième adversaire dans la poule C au championnat d'Afrique de volleyball masculin (22 au 30 octobre). Le premier set a été serré. Mais l'équipe de Blaise Re-Niof Mayam a su mieux le gérer que contre le Maroc, où elle avait perdu le premier round après avoir mené. «Le début de la rencontre était compliqué car on jouait au rythme de l'adversaire.

Ce n'était pas facile mais ça s'est arrangé après parce que nous avons mieux respecté les consignes du coach », a expliqué le capitaine Awal Ahmed Mbutngam après le match. Avec cette deuxième victoire en autant de sorties, le Cameroun termine premier de la poule C devant le Maroc, tombeur mardi dernier, 3-0, du Nigéria qui est éliminé après la phase préliminaire. En quarts de finale ce jeudi au Caire, les Lions seront donc face au 2e du groupe B, la Libye. Cette dernière, à égalité de points (4) avec le Ghana, doit sa qualification à un meilleur ratio au niveau des sets gagnés-perdus (8-7 contre 5- 7 pour les Ghanéens). Même si le rapport de force semble pencher en faveur du Cameroun dans cet affrontement, il faudra se méfier des Libyens plutôt accrocheurs depuis le début de la compétition.

L'équipe a disputé deux tie-breaks (un perdu contre la Tunisie et l'autre remporté face au Ghana). La défaite face au Kenya en dernière sortie a plutôt surpris et a été mise sur le coup de la fatigue par certains observateurs. Mais la Libye a bénéficié d'un jour de repos supplémentaire par rapport au Cameroun et on verra ce jour si ce détail a son importance. Les Lions eux ne veulent pas prendre leur adversaire de haut : « Toutes les équipes sont à craindre dans cette compétition. Comme le coach nous a dit, tous nos matches sont