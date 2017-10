Afrique: CAN de volleyball messieurs - Les quarts de finale en vue

En attendant le verdict du groupe C, il faut signaler que les principaux favoris, l'Egypte, l'Algérie, le Rwanda et la Tunisie avaient déjà obtenu leur qualification pour les quarts de finale après la 2e journée. Il ne devrait donc pas avoir de surprise au niveau du classement des huit meilleures équipes africaines qui se battront pour une place en demi-finale demain.

Dans tous les cas, la défaite ne fait pas partie des options du capitaine Awal Ahmed Mbutngam et de ses coéquipiers, après une petite frayeur contre le Maroc avec la perte du premier set. Blaise Re-Niof Mayam, le sélectionneur national, a reconnu que l'équipe a quelques soucis dans la gestion des points, surtout quand elle a de l'avance. Il s'agira donc de mieux gérer le money time face à des Nigérians considérés comme des outsiders. Il faut dire que le Nigeria, très rarement sur le podium, n'a jamais remporté la compétition, contrairement au Cameroun sacré en 1989 et 2001. D'ailleurs, le dernier titre des Lions avait été obtenu face au Nigéria sur le score de 3 sets à 1.

