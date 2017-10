Sénégal: Les avions de Chalair sont cloués sur le tarmac de l'aéroport de Niamey pour une facture impayée de 2. 300 000 millions d'euros

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

La spirale de la tourmente chez Chalair s'intensifie. Car, des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique confirment le blocage des appareils de la compagnie française Chalair sur le tarmac de l'aéroport international Hamani Diori de Niamey. Selon des sources autorisées consultées par Confidentiel Afrique, le non- paiement de la TVA par Chalair à l'état du Niger est estimé à près d'1 milliard 500 millions de fcfa ( soit 2.300 000 Euros). Aux dernières nouvelles, les nerfs sont tendus sur l'axe Paris- Niamey et chez les dirigeants de Chalair qui se démêlent pour sauver les meubles. Du côté des autorités officielles de Niamey, il faut et surtout casser la tire-lire.

Que de patates chaudes entre les mains de Jean Cyril Spinetta et Alain Battisti, Président de Chalair. Après avoir piqué le contrat d'Areva qui opère au Niger dans les gisements d'uranium à une autre société française, les dirigeants du transporteur Chalair, compagnie française ont commencé la trime des routines judiciaires. Le parquet de Limoges a mandaté des enquêteurs pour voir de très près les agissements de la compagnie. Les locaux du siège de Chalair sis à Caen ont fait l'objet d'une perquisition mercredi dernier afin d'établir ou non Ce que rapporte le célèbre journal français Libération visité par Confidentiel Afrique.

