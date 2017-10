Cote d'Ivoire: Portugal - Amichia s'accorde avec le Sporting

Malgré le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, qui prône l'apaisement, et les… Plus »

Le Sporting, premier centre formation du Portugal et troisième derrière le FC Barcelone et Manchester United, a donné au football mondial de grandes stars telles que Cristiano Ronaldo, Nani, Luis Figo et autres. D'autres athlètes issus des 53 autres disciplines rayonnent dans le monde sportif.

Après le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport et la Fédération portugaise de football, François Amichia a été l'hôte du président du Sporting club du Portugal. Une rencontre très enrichissante pour les deux parties qui a permis la signature d'un protocole d'accord destiné à la formation d'athlètes.

