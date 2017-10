« La Côte d'Ivoire devient aujourd'hui et chaque jour davantage, comme une terre d'opportunités et d'investissements. C'est donc le moment idéal pour y investir ».

Cette invitation a été lancée, hier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, par le viceprésident de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, aux opérateurs économiques belges, en visite en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une mission économique.

C'était à l'occasion de la plénière du forum économique ivoirobelge, en présence de son Altesse royale, la Princesse Astrid du Royaume de Belgique et du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

« La Côte d'Ivoire vous offre, non seulement de réelles opportunités d'investissements, mais également une porte d'entrée idéale, en Afrique en général et en particulier dans les marchés régionaux des huit pays de l'Uemoa qui ont une monnaie unique, le FCFA, (... )», s'est félicité Duncan.

Pour étayer ses propos, le Vice-président est revenu sur les performances économiques enregistrées par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Il s'agit, notamment, d'un taux de croissance du PIB de 9% en moyenne annuelle de 2012 à 2016, des exportations en hausse de 8,6 % en 2015 et 5,9% en 2016 ; un taux d'inflation maitrisée à 1,2 % en 2015, et 0,7% en 2016 contre une norme communautaire UEMOA de 3 % et un taux d'investissement à 20,5 % du PIB en 2016 dont 13,9 % pour les investissements privés.

« Depuis 2012, en moyenne 63 % des investissements effectués dans le pays relèvent du secteur privé. L'objectif est d'atteindre un taux de 65 - 70 % en 2020. Ces données traduisent la consolidation des trois principaux leviers de la croissance économique de la Côte d'Ivoire que sont l'investissement, les exportations et la consommation », a-t-il précisé.

S'agissant du Plan national de développement (PND 2016-2020), le Vice-président a indiqué qu'il devrait permettre d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, avec comme pilier de la stratégie, le secteur privé, d'une part, et d'autre part, valoriser au mieux les potentialités de la Côte d'Ivoire dans les secteurs tels que l'agriculture et l'agro-industrie, l'énergie ; l'eau, les mines, le pétrole, les TIC, la santé, le tourisme, le transport, les BTP et le logement. Pour ce plan, un important programme d'investissements de 30 000 milliards de FCFA a été élaboré.

« Le Gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre, au cours des prochaines années, des réformes structurelles et sectorielles d'envergure dans la modernisation de l'administration publique, la modernisation de la justice, la réforme de notre système fiscal, ainsi que l'approfondissement du Partenariat Public-Privé et le développement du Capital Humain », a ajouté Duncan.

Revenant sur les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, le Vice-président a souligné qu'elles se sont raffermies au fil du temps.

En effet, le volume global des échanges commerciaux est passé de 298 milliards de FCFA en 2012, à 514 milliards de FCFA en 2016, soit une hausse globale de 72 % en quatre années. En outre, dans le cadre de l'initiative PPTE, la Belgique a annulé en 2012, la dette bilatérale ivoirienne d'un montant d'environ 133 milliards de FCFA.

Et enfin, les investissements directs belges, se sont chiffrés de 2014 à 2016, à « seulement » 6,35 milliards de FCFA positionnant la Belgique au 5ème rang de « nos » investisseurs européens

. Cependant, pour Duncan, ces échanges restent insuffisantes « Il nous faut donc engager et décupler des initiatives innovantes et mutuellement avantageuses pour renforcer notre coopération et l'élever au niveau des fortes attentes des milieux économiques et d'affaires belges et ivoiriens qui ne manquent pas de projets d'investissements», a-t-il proposé.

Pour lui, cette première mission économique belge va donner une nouvelle accélération à la coopération ivoirobelge. Pour sa part, S.E. Didier Reynders, Vice-Premier ministre fédéral et ministre fédéral des affaires étrangères et européennes a salué ces performances et encouragé la Côte d'Ivoire à continuer sur cette lancée.

Le forum économique a été accentué par les échanges entre les hommes d'affaires belges et ivoiriens dans les secteurs des infrastructures, des logistiques et transports, et de l'agriculture et l'agro-industrie. La mission économique poursuivra ses discussions avec les autorités ivoiriennes jusqu'au jeudi prochain, où elle quittera la Côte d'Ivoire.