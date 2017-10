Cote d'Ivoire: Plan stratégique 2016-2020 - Comment le Bnetd accompagne les grands projets de l'émergence

L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, les autorités ivoiriennes y tiennent et tous les secteurs entendent y jouer leur partition. Le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) n'est pas en reste.

A la faveur de la récente Tribune du Gepci (Groupement des éditeurs de presse), cette structure dont la renommée a dépassé les frontières de ce pays, a développé ce qu'elle a prévu faire pour booster l'émergence de la Côte d'Ivoire. Kinapara Coulibaly, Directeur général du Bnetd, autour du thème « Plan stratégique Bnetd 3.0, quelle contribution pour l'émergence de la Côte d'Ivoire », a expliqué qu'en sa qualité de bureau conseil du gouvernement de Côte d'Ivoire, l'entité qu'il dirige a élaboré un plan stratégique 2016-2020 qui traduit sa détermination à accompagner la réalisation des grands projets de l'émergence à l'horizon 2020.

Il ressort de l'intervention de Kinapara Coulibaly que dans la perspective de construire un Bnetd beaucoup plus compétitif, à l'écoute de ses clients et afin de contribuer efficacement à l'émergence de la Côte d'Ivoire, la Direction générale a, depuis janvier 2016, initié des actions en terme de réflexions stratégiques, notamment l'élaboration du Plan stratégique et opérationnel 2016-2020 - Bnetd 3.0. qui ambitionne de faire de ce bureau, «un pôle d'expertise de haut niveau au service du développement et un partenaire privilégié de l'État de Côte d'Ivoire».

Ce plan stratégique Bnetd 3.0 repose sur 5 axes de transformation stratégique. Le premier c'est l'Opérationnalisation de l'émergence. Il s'agit de développer les expertises capables de faire du Bnetd le premier choix de l'Etat de Côte d'Ivoire et de ses partenaires en matière de développement. Cela passe par l'alignement des activités prioritaires du Bnetd sur les objectifs de l'émergence. Le deuxième axe est lié à l'excellence opérationnelle qui permet d'améliorer la réactivité et l'efficience du Bnetd. Le troisième axe est l'Innovation pour l'émergence.

Son objectif : Faire de l'innovation un levier pour accélérer l'atteinte des objectifs nationaux. Le Bnetd devant proposer des solutions innovantes pour la réalisation des projets. Le quatrième axe est la « Force spé- ciale de développement ». Elle consiste à renforcer les ressources humaines pour asseoir le pôle d'excellence. Quant au dernier volet, il s'articule autour de « Rentabilité et pérennité » et consiste à améliorer le modèle économique pour être une institution viable et rentable. Le Bnetd met l'accent sur les grandes réflexions stratégiques à travers un plan directeur routier, un conseil pré- sidentiel sur la santé et une stratégie de la transformation de l'anacarde ainsi que l'élaboration de Lettre de mission des ministères.

Au cœur des grands de projets de développement Au niveau des études, du contrôle des travaux, de l'assistance à maî- trise d'ouvrage, de nombreux projets ont été réalisés sous la supervision du Bnetd. Il s'agit de la réhabilitation du Postel 2001 ; de l'extension de l'Université de Korhogo ; de la réhabilitation de l'Immeuble du CCIA ; de la construction de l'Hôpital Moscati à Yamoussoukro ; de la construction du pont Henri Konan Bédié ; de la construction de l'échangeur VGE ; de la construction de l'autoroute du Nord et de la construction de l'autoroute Abidjan-Bassam. Au chapitre des projets en cours, l'expertise du Bnetd est sollicitée pour la construction du stade olympique d'Ebimpé ; la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody; la construction du port sec de Ferkessédougou ; la réhabilitation de la Zone Industrielle de Yopougon ; la réhabilitation de l'immeuble Postel 2001 ; la construction de la nouvelle zone industrielle de Pk 24.

A cela s'ajoute la construction de l'autoroute Yamoussoukro -Tiébissou ; la construction de l'université de Man; la construction de la ligne 1 du Métro d'Abidjan ; la construction et l'équipement de l'Hôpital général d'Angré ; le déploiement de 5000 kilomètres de fibre optique nationale; le Projet d'appui à la production agricole et la commercialisation (Propacom) et l'étude et la réalisation de la mise en œuvre du projet Soja dans les régions du Bafing, du Folon et du Kabadougou. Au total, le Bnetd fait les études, contrôle les travaux, fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Si tant est que le Bnetd ne construit pas, il est surtout l'œil du maître d'ouvrage qui peut être l'Etat ou un client privé. Par ailleurs, dans le cadre du Schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan validé et présenté l'année dernière par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le Bnetd a joué un rôle essentiel. Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a entrepris d'engager de vastes chantiers de développement. Ces chantiers constitués en grande partie d'infrastructures de base, ont nécessité la mise sur pied par décret, le 31 juillet 1964, de la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx) devenu Bureau national d'études techniques de développement (Bnetd) depuis 1994.

Ce fut une grande innovation en Afrique. Et depuis lors, les études menées par le Bnetd et son expertise déployée dans le contrôle et la supervision des travaux ont fortement contribué à construire ce qui représente encore, aujourd'hui les fondamentaux en Côte d'Ivoire et qui en font sa fierté. Aujourd'hui encore, le positionnement du Bnetd reste stratégique pour la Côte d'Ivoire. Son expertise acquise depuis près plus d'une quarantaine d'années est donc fondamentale dans l'atteinte des objectifs de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020.

Par son rôle d'assistance et conseil, conception et études, suivi et contrôle, le Bnetd se veut un outil de développement de référence et un pôle d'expertise de haut niveau, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique.