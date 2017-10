Cote d'Ivoire: Quand Guillaume Soro prend le contre-pied des extrémistes

« Je m'emploierai en toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui ».

Ces propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, le dimanche dernier, à son arrivée, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, traduisent plus une volonté de conciliation qu'une logique belliciste. Or, que n'a-t-on pas entendu, au cours des deux mois passés par Guillaume Soro en dehors de la Côte d'Ivoire ? Deux mois ponctués de repos, d'échanges, de séances de travail et de participation à des rencontres parlementaires.

Mais, au niveau de certains membres de son entourage, le long séjour de Guillaume Soro à l'extérieur répondait à une stratégie d'alliances tissées pour les besoins de la cause. Combattre sans merci le régime du président Ouattara et son entourage. Surtout qu'à son absence, ils ont osé mettre aux arrêts son chef de protocole, Kamaraté Souleymane dit « Soul To Soul ».

Déjà dans une certaine presse, à l'annonce du retour du député de Ferké, on parlait d'un retour électrique. Guillaume Soro qui venait, dit-on, pour croiser le fer, serait cueilli et non accueilli par le pouvoir qui a préparé à cet effet, un mandat d'arrêt pour son implication dans l'affaire des caches d'armes de Bouaké. Sur les réseaux sociaux, partenaires comme adversaires se délectaient déjà quant à cette sulfureuse perspective. Mais, à l'évidence des faits, ces janissaires ont dû comprendre leur méprise. Les propos du président de l'Assemblée nationale ont dû être pour eux une véritable douche froide.

Les faucons du camp Soro ont certainement saisi tout le sens du monumental quiproquo qui existe entre eux et leur mentor. Ils s'attendaient à un Guillaume Soro le couteau entre les dents, en décousant avec tout ce qui sent le régime, à travers des piques et des philippiques. Ils ont été surpris de voir leur champion prôner la tolérance, la réconciliation et le dialogue. «On a beau être mécontent, fâché, avoir des frictions, des colères, mais on finit toujours par s'assoir pour discuter, pour dialoguer», rappelle le président de l'Assemblée nationale à ses fanatiques qui s'attendaient à une reprise de plus belle des hostilités.

Guillaume Soro sait pertinemment que l'heure n'est pas à l'invective et à la jactance outrancière. Mais plutôt à la prise de conscience et la responsabilité. La meilleure manière de régler un différend réside dans l'attitude et le ton. Faire preuve d'humilité n'a jamais rabaissé qui que ce soit. Au contraire. Un problème de famille se règle en famille. Il n'est donc pas étonnant que le président de l'Assemblée nationale, dès son arrivée au pays, exprime le vœu de rencontrer son « père » pour chercher à défaire l'écheveau fabriqué de toutes pièces par une série d'incompréhensions qui parait, à première vue, inextricable. Mais avec une bonne dose de bonne foi, on peut arriver au meilleur des compris. Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne l'enseignait à tous ses disciples. La politique n'est de la fiction.

« C'est la saine appréciation des réalités du moment », comme il aimait à le répéter. Guillaume Soro a compris que, parfois, eu égard à la réalité du terrain, il faut savoir garder profil bas pour négocier. On peut être tenté de faire le grand saut dans le vide, parce que galvanisé et poussé dans le dos par ses partisans. De telles effusions et soutiens populaires donnent parfois des démangeaisons, un sentiment de puissance qui peuvent faire perdre à un leader le sens de la réalité. Mais face à l'évidence, prudence devient mère de l'audace.

La décision du président de l'Assemblée nationale de rencontrer le chef de l'Etat pour débattre ensemble de certaines questions qui touchent la Nation et leur parti politique commun n'est rien d'autre que la voie de la sagesse guidée par la lucidité politique dont il a toujours fait preuve quand il s'est agi de la défense de l'intérêt général.

Guillaume Soro a compris que l'oiseau a beau se fâcher contre l'arbre, il finira un jour par se poser sur une de ses branches. Le président de l'Assemblée nationale a décidé de jouer la carte du dialogue et de l'apaisement. Un véritable pied-denez en somme aux faucons de son camp. .