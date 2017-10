Malgré le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, qui prône l'apaisement, et les… Plus »

« C'est aussi la fête, parce qu'en Afrique on accompagne les morts ». Enfin, le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a lancé un appel à la mobilisation.

« C'est elle qui a créé les instituts d'éducation féminine dont nous sommes fiers aujourd'hui », a-t-elle confié. Pour la ministre Mariatou Koné, la défunte maire de Port-Bouët incarnait les valeurs de leadership féminin et d'autonomisation de la femme. C'est pourquoi, a déclaré la conférencière, les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur diversité ethnique, politique et religieuse, veulent lui rendre un vibrant hommage.

A l'occasion d'une confé- rence de presse, hier à son cabinet, Pr Mariatou Koné, accompagné du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie et des femmes issues de toutes les couches socioprofessionnelles, a expliqué les enjeux de cet hommage. A l'en croire, il s'agit de célébrer Hortense Aka-Anghui, qui soutient Mariatou Koné, a été un grand serviteur pour la Côte d'Ivoire.

Hortense AkaAnghui, 3ème personnalité à occuper la fonction de ministre de la Promotion de la Femme, après Jeanne Gervais et Yaya Ouattara, a tiré sa révérence le 30 septembre dernier. Pour lui témoigner leur reconnaissance, les femmes de Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le Pr Mariatou Koné, ont décidé de rendre un dernier hommage à cette grande commis de l'Etat, ce jeudi 26 octobre, au Palais de la culture de Treichville.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.