Congo-Brazzaville: Coopération -La France et le pays font le point sur leurs relations

Une délégation de parlementaires français, conduite par l'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, a été reçue le 25 octobre à Brazzaville par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso.

Les deux parties ont évoqué des sujets d'intérêt commun, à commencer par les relations bilatérales entre la République du Congo et la France, y compris celles avec l'Union européenne, tant sur les plans politique, économique que stratégique.

« L'avenir et la stabilité du Congo sont un enjeu important dans cette sous-région », a déclaré Dominique de Villepin à l'issue d'un long entretien avec le ministre des Affaires étrangères auquel a participé l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada. « Le Congo a toujours joué un rôle particulier à la fois dans l'histoire, les relations et en même temps dans la mémoire : Brazzaville est la pierre fondatrice des liens historiques entre nos deux pays. Donc, il s'agit en permanence de vivifier et de moderniser cette relation », a-t-il souligné.

Pour le chef de la délégation française, la relation franco-congolaise doit être renforcée et entretenue puisque la France a un nouveau président de la République qui « arrive avec des visions et de nouveaux projets ». « C'est l'occasion de faire le point entre amis sur la façon dont nous voulons travailler sur l'ensemble des problèmes de la région, la situation en République Démocratique du Congo, également les situations auxquelles fait face la République du Congo », a-t-il précisé. Dominique de Villepin a notamment cité « les difficultés sur le plan économique avec la perspective ouverte d'une relation avec le Fonds monétaire internationale et la situation intérieure » dont celle du département du Pool.

Au plan continental, le chef de la délégation des parlementaires français a souligné que dans la relation franco-africaine, « le Congo joue également un rôle tout à fait particulier ». « Le président Denis Sassou N'Guesso est un doyen de l'Afrique : il a une expérience sur bien des crises africaines, notamment dans le cadre de l'Union africaine », a-t-il noté. « Cela fait partie des voies et moyens qui sont écoutés et qu'il faut considérer pour essayer de trouver ensemble des solutions d'apaisement », a conclu Dominique de Villepin.