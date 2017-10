Congo-Brazzaville: Crise économique - La France disposée à accompagner le pays dans la recherche des solutions

La volonté des autorités françaises a été exprimée, le 25 octobre à Brazzaville, par Dominique De Villepin, au terme d'un entretien avec le Premier ministre, Clément Mouamba.

L'homme d'Etat français est en séjour au Congo, à la tête d'une délégation des parlementaires venus commémorer le discours prononcé par le général De Gaulle à Brazzaville, en 1940. Reçu en audience par le Premier ministre congolais, Dominique De Villepin et son interlocuteur ont échangé sur la perspective de la nouvelle relation entre le Congo et le Fonds monétaire international (FMI), au regard des difficultés économiques que traverse le pays. Face à la volonté des autorités congolaises d'avancer dans le cadre d'un dialogue soutenu avec le FMI, Dominique De Villepin a réitéré le soutien de la France d'appuyer le Congo en privilégiant un certain nombre d'exigences.

« Nous sommes solidaires avec le souci que les entreprises françaises puissent continuer à travailler ici et soutenir l'activité du pays. Vous savez que tout ce qui concerne l'Afrique et tout ce qui concerne le Congo nous intéressent, et nous sommes solidaires dans cette relation si forte qui existe entre les uns et les autres. Le rôle et l'amitié de la France, c'est d'être un partenaire exemplaire pour le Congo et de l'accompagner face à ses difficultés », a déclaré Dominique De Villepin.

Il a, par la même occasion, exprimé le souci de la France de regarder avec l'Afrique et le Congo en particulier vers l'avenir; de revisiter les relations entre les deux pays; de les améliorer et les moderniser.

Sur la situation en République Démocratique du Congo et les crises qui sévissent dans la sous-région, notamment en Centrafrique et sur le reste du continent De Villepin a d'abord traduit l'inquiétude de la France avant de saluer les efforts déployés par le président Denis Sassou N'Guesso dans la résolution de ces crises sous l'égide de l'Union africaine.