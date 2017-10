Congo-Brazzaville: Vernissage - Christian Badibanga expose « Kende Zonga » à l'IFC de la ville océane

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), l'artiste peintre va présenter son œuvre sur le mouvement rétrograde de l'homme, le 27 octobre à partir 19 heures, lors de l'exposition organisée par Matombi Productions et l'IFC.

Dans son travail, Christian Badibanga constate que non seulement l'homme avance à reculons et tourne en rond mais l'Afrique également stagne et régresse. D'où cette expression « Kende Zonga ». En effet, Kende Zonga est une histoire, un quotidien et un avenir. En contemplant cette œuvre, on arrive à penser irrésistiblement aux cycles de la vie, aux conflits, à la réconciliation, aux tyrannies, à la démocratie et à bien d'autres choses.

La satire de cette peinture pousse également à réfléchir sur les sévices que vit la population africaine, partant de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation à l'indépendance et de l'indépendance au néo-colonialisme. Kendé Zonga est une œuvre qui relance le débat de l'identité africaine. Pour ce faire, l'artiste se pose deux bonnes questions : Que faire pour que ceux qui sont partis reviennent ? L'homme appartient-il à la terre qui l'a vu naître ou à celle de ses ancêtres ?

Christian Badibanga est un artiste qui s'est détaché depuis une dizaine d'années de l'École des beaux-arts de Kinshasa, en recherchant des canons esthétiques moins conventionnels que ceux de la simple peinture figurative académique. Il incruste dans ces toiles des boutons collectés au fil du hasard, ce qui donne un certain relief à ses figures. Des formes anthropoïdes, fort expressives, sans doute malmenées par les réalités dont elles font partie, cousues et recousues de boutons, des spirales, des lignes inachevées, un symbolisme tantôt bantou, tantôt plus universel.

Christian Badibanga collecte aussi des objets dans son environnement pour réaliser des installations en rapport avec les peintures qu'il réalis,e donnant ainsi une dimension supplémentaire à ses expositions. C'est un peintre néo-expressionniste abstrait et matérialiste qui agit sur le bois peint à l'huile ou à l'acrylique. En détruisant du bois à l'aide du feu et en ajoutant cette nouvelle matière non traditionnelle sur la toile, il produit des œuvres d'arts plastiques très actuelles. Et l'œuvre qui résume le mieux son travail pour laquelle il a reçu en 2015 le 1er prix de l'exposition African Art Fair à Paris (France) est le « Mandela ».