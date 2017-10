Congo-Brazzaville: Ministère du Budget - Les membres de l'UNC priés de se désolidariser de Pierre Kangudia

Jusqu'à ce jour, la décision de Pierre Kangudia de rester au gouvernement contre l'avis de son parti continue à être commentée dans tous les sens. À l'UNC, l'on assimile cette attitude ni plus ni moins qu'à une traîtrise. « C'est le parti qui l'a mandaté. Lorsque le parti vous demande de partir, j'ai du mal à comprendre comment on peut invoquer le fait que c'est le président de la République qui vous a nommé et qu'on s'en remet à lui. En politique, je ne pense pas que ce soit d'une grande élégance », a estimé Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC.

« À défaut, le parti sera obligé de constater l'auto-exclusion », lit-on dans le communiqué. « La direction politique de l'UNC prend acte de l'auto-exclusion du parti de Pierre Kangudia et de sa décision de se mettre à la disposition du président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle (... ) », ajoute le communiqué. Pierre Kangudia se retrouve dans cette situation avec deux autres membres du parti, en l'occurrence Mamie Kanku et Tracien Boma dont l'auto exclusion a été constatée.

