Congo-Kinshasa: La capitale kinoise dans le viseur de la communauté internationale

Car, au moment où Félix Tshisekedi faisait face aux forces de l'ordre et de sécurité jusqu'à être empêché de s'exprimer en public, Kokonyangi, ministre de l'Urbanisme et secrétaire général adjoint de la Majorité présidentielle, en séjour dans la même ville, était traité avec soin par les mêmes forces de l'ordre.

Tout en restant attachés à la mise en œuvre effective de l'Accord du 31 décembre 2016, les signataires de cette déclaration notent que « pour que des élections pacifiques et crédibles puissent se tenir en conformité avec l'Accord de la Saint-Sylvestre, tous les dirigeants politiques et membres de la Société civile doivent être libres de tenir des réunions publiques ».

« Nous sommes profondément préoccupés par les restrictions à la liberté de réunion imposées par le gouvernement de la RDC et les autorités locales. Nous regrettons particulièrement l'arrestation, le 22 octobre, de nombreux membres de l'opposition à Lubumbashi et appuyons l'appel de la MONUSCO à leur libération », lit-on dans cette déclaration.

Pour réussir son coup, le pouvoir en place s'est appuyé une fois de plus sur les forces de l'ordre et de sécurité très motivés.

Dans une déclaration commune, l'Ue, les USA, la Suisse et le Canada sont montés au créneau ; Kinshasa n'est pas en mesure de donner des signaux qui rassurent. Et dire que l'ambassadrice Nikki Haley, foule ce jeudi le sol congolais.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.