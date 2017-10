Congo-Kinshasa: Transition sans Kabila - Pierre Lumbi monte au créneau

Photo: LepotentielOnline

Caricature - Nikki Haley, l'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies en RDC

Face aux manœuvres du pouvoir de pérenniser le règne de la terreur et de consolider le pouvoir du président Joseph Kabila en violation de la Constitution et des prescrits de l'Accord du 31 décembre 2016, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement n'entend plus reculer devant aucun obstacle.

Dans une déclaration rendue publique, le mardi 24 octobre 2017, par le président de son Conseil des sages, Pierre Lumbi Okongo, le Rassemblement durcit le ton. Il réaffirme sans détours que le président Kabila « doit quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre 2017 afin de permettre la mise en place d'une transition citoyenne pacifique sans lui ». Par conséquent, le Rassemblement « demande à tous les congolais à se préparer à répondre au mot d'ordre que nous allons lancer bientôt et à participer massivement à toutes les actions que nous allons entreprendre dans les jours et semaines à venir afin de reconquérir nos droits et libertés confisqués par Monsieur Kabila ».

Ci-dessous, la déclaration signée le 24 octobre 2017 par Pierre Lumbi.

À la suite des différentes réunions qui se sont tenues ce mois d'octobre sur la RDC, y compris la rencontre entre les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avec une délégation du Rassemblement, nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de ce qui suit :

Le Rassemblement :

1. réaffirme sa position exprimée lors de la clôture de son deuxième conclave que Monsieur Joseph Kabila doit quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre 2017 afin de permettre la mise en place d'une transition citoyenne pacifique sans lui ;

2. constate que la direction actuelle de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) n'a été capable ni de publier un calendrier électoral, ni de confectionner à temps utile un fichier électoral pour permettre l'organisation rapide des élections. Elle s'est montrée totalement au service de la majorité présidentielle dont elle exécute les instructions pour bloquer le processus électoral.

Pour le Rassemblement le changement des dirigeants actuels de la CENI est l'une des conditions sine qua non de l'organisation des élections véritablement démocratiques et crédibles ;

3. proteste énergiquement contre les restrictions des libertés des manifestations et des réunions publiques ainsi que la répression aveugle dont font l'objet les membres du Rassemblement ainsi que d'autres forces vives de la nation acquises au changement ;

4. condamne fermement :

- la répression par les forces de l'ordre et de sécurité des militants venus massivement accueillir son Président Félix Antoine Tshisekedi le lundi 23 octobre 2017 à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi ;

- l'interdiction faite à son Président Félix-Antoine Tshisekedi de communiquer avec la population de Lubumbashi et les voies de fait qui ont été exercées le mardi 24 octobre 2017 sur sa personne par les forces de l'ordre et de sécurité toujours à Lubumbashi dans la province du Haut Katanga ;

- les arrestations des militants des mouvements citoyens qui s'opèrent actuellement dans le pays, notamment celle de Marie Joëlle Essimbo du mouvement ECCHA ;

5. exige la libération sans condition de tous les membres du Rassemblement et des mouvements citoyens arrêtés ;

6. appelle tous les congolais, de l'intérieur et de l'extérieur, à prendre la mesure de la gravité de la situation actuelle et à se mobiliser pour que nous puissions gagner ce combat de notre génération. Puisque le devoir de l'article 64 de la Constitution s'impose à tous et à chacun de nous, Monsieur Kabila ne doit pas demeurer au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017 ;

7. demande enfin à tous les congolais à se préparer à répondre au mot d'ordre que nous allons lancer bientôt et à participer massivement à toutes les actions que nous allons entreprendre dans les jours et semaines à venir afin de reconquérir nos droits et libertés confisqués par Monsieur Kabila.

Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2017

Pour le Rassemblement

Pierre LUMBI OKONGO

Président du Conseil des Sages