Environ une centaine de personnes ont pu bénéficier de la formation sur le protocole de gestion en cas de suspicion de peste dans le milieu scolaire.

Environ cent responsables du MEN, venant des régions de l'île, ont pu bénéficier hier d'outils nécessaires pour permettre la tenue de la rentrée scolaire le 6 novembre prochain.

Rentrée avec sérénité. C'est ce à quoi s'attendent les parents d'élèves dans les CISCO et DREN concernées par l'épidémie de la peste. Une priorité que le gouvernement partage, apparemment, car en réponse à la situation actuelle, le MENa procédé depuis hier à la formation des responsables de santé scolaire au niveau des 22 DREN du pays ainsi que des chefs CISCO et Chefs ZAP d'Antananarivo Ville, Avaradrano et Atsimondrano. La formation en question a été axée sur le protocole de gestion en cas de suspicion de peste ou encore devant une personne pesteuse. Menée par la cellule de riposte contre la peste au sein du ministère, ladite formation a été axée sur les questions relatives à la mise en place des salles d'isolement et du comité de vigilance. Elle faisait également référence à d'autres questions d'ordre technique. Ce, dans le dessein de protéger au maximum les enfants contre la maladie. Mais surtout pour éviter autant que possible la propagation de la maladie en cas de contamination.

Tache d'huile. Le but du MEN étant de permettre une rentrée scolaire loin de la peste dans toutes les régions de l'île, l'effet tache d'huile tient une place importante dans les actions de lutte contre la propagation de la peste. A cet effet, les bénéficiaires de la formation organisée par la cellule de riposte auprès du ministère de tutelle vont à leur tour transmettre leurs acquis à d'autres responsables de leurs districts respectifs à partir de la semaine prochaine. Les responsables de santé scolaire ainsi que les chefs de CISCO et chefs ZAP ont été gâtés par le ministère de tutelle et ses partenaires. En plus d'avoir bénéficié d'outils permettant une rentrée avec sérénité, ils ont été dotés de matériels leur permettant une application conforme des mesures. Par ailleurs, profitant de l'ouverture officielle de la formation, le Ministre de l'Education nationale Paul Rabary a fait savoir qu'environ six CISCO pourront ouvrir la porte de leurs écoles le 6 novembre prochain.