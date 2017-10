Madagascar: Randrianasoavina Christian - Nouveau président de FIANTA

Il succède ainsi à Botomanovatsara. Selon le président entrant, l'association procède à une présidence tournante et que c'est maintenant au tour de « Basse Matintanana ». Ils étaient trois candidats à concourir pour ravir le poste de la Présidence de Fianta, mais c'est finalement Christian qui en est sorti vainqueur avec 426 voix, suivi par Brice 336 voix et en troisième position Tsaramonina crédité de 330 voix. Notons que FIANTA compte 8000 adhérents et que cette association est surtout connue pour ses activités sociales. Toutefois, le nouveau président entend élargir les activités de l'association sur le plan économique notamment au point de vue développement.

