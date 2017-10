Madagascar: GSI - Ouverture malgré la peste

Alors que le ministère de l'Enseignement supérieur préconise la fermeture des instituts et écoles supérieurs, les cinq établissements GSI ouvrent leurs portes et ont décidé de continuer les cours.

Pour cela, des actions de prévention ont déjà été menées, dont la pulvérisation des médicaments dans les salles de classe pour protéger les étudiants. L'institut GSI célèbre cette année ses 15 ans d'existence. Délivrant un diplôme reconnu par la Fonction publique, homologué et habilité, il applique le système LMD. Les étudiants peuvent y suivre plusieurs filières dont le Droit et Relations internationales, Tourisme management et voyages, hôtellerie,Gestion et Management des affaires, Multimédia et communication journalisme, Informatique de gestion et Multimédia, Génie Management du BTP et Architecture et Paramédical.